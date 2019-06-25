Умелые руки: невероятные скульптуры из дерева (Фото) Лес надо беречь и древесину попусту не переводить! Но когда этот дар природы попадает в руки к блистающим ниже скульптурам, за него можно не беспокоиться - он будет использован во имя благого дела. Взгляните на эти фигуры, каждая из которых, как бы тому не верили с первого взгляда, сделаны из дерева. Высечены, вырублены, вырезаны бензопилой или даже лазером - но из дерева.