Известные картины, на которых изображены самые трагичные моменты истории (Фото) До изобретения фотографии люди сохраняли память о различных исторических событиях на картинах. Такие картины часто романтизировали борьбу или представляли различные сцены в искаженном виде, чтобы передать ужас, пережитый нашими предками. Приведем примеры самых мрачных и тревожных картин, на которых изображены исторические зверства и бедствия примерно за последние 450 лет. Они прекрасно отражают ужасы, произошедшие много лет назад.