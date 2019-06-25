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Вторник, 25.06.2019
Известные картины, на которых изображены самые трагичные моменты истории (Фото)
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Известные картины, на которых изображены самые трагичные моменты истории (Фото)

До изобретения фотографии люди сохраняли память о различных исторических событиях на картинах. Такие картины часто романтизировали борьбу или представляли различные сцены в искаженном виде, чтобы передать ужас, пережитый нашими предками. Приведем примеры самых мрачных и тревожных картин, на которых изображены исторические зверства и бедствия примерно за последние 450 лет. Они прекрасно отражают ужасы, произошедшие много лет назад.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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История, Картины, Художники, Трагичные моменты.
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