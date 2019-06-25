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Вторник, 25.06.2019
День и ночь: невероятные панорамные снимки от Стивена Уилкса (Фото)
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День и ночь: невероятные панорамные снимки от Стивена Уилкса (Фото)

Необычные снимки известнейших достопримечательностей стали частью проекта фотографа под названием "День и ночь". Полторы тысячи кадров каждого объекта были сделаны в течение 15 часов с одного угла и затем совмещены на фотографии. Посмотрите на потрясающие работы Стивена Уилкса (Stephen Wilkes) и проживите один день в самых красивых местах планеты за один миг.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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День, Фотопроект, Панорама, Ночь, Стивен Уилкс.
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