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Среда, 26.06.2019
Идеально подходит: Киану Ривз в образе диснеевских принцев
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Идеально подходит: Киану Ривз в образе диснеевских принцев

У каждой диснеевской принцессы должен быть свой принц, иначе о чём будет сказочная история? Если вспомнить мультфильмы Диснея, то в памяти всплывает, что у Ариэль был принц Эрик, у Золушки был Прекрасный принц, у Авроры – принц Филипп. Но все мы знаем, что главным принцем современного мира является Киану Ривз, который делает добрые дела и при этом является скромным парнем. Художница с ником Crystal Ro решила представить, что, если бы всех принцев из диснеевских мультиков заменил Киану Ривз. Нам кажется так даже лучше, а вам?
4tololo.ru
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