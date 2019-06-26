Невероятные творения от фуд-иллюзиониста, которые могут смутить любого сладкоежку (Фото)

Бен Черчилль (Ben Churchill) — шеф-повар и иллюзионист от мира десертов, который любит и умеет обмануть глаза, но порадовать желудок. Он специализируется на приготовлении потрясающих десертов, которые похожи на самые разные привычные нам вещи, и его более чем 10-летний опыт работы в кулинарном деле и 3-летний опыт в приготовлении кондитерских изделий впечатляет. Даже если бы вы не решились попробовать десерты фуд-иллюзиониста (как он себя называет), их мастерское исполнение и невероятное сходство с настоящими вещами не может не впечатлять, и 54 тысячи подписчиков Бена в Instagram это только подтверждают.