Потрясающие инфракрасные фотографии превращают швейцарские Альпы в инопланетные места (Фото)

Новости культуры: Талантливый фотограф представляет яркие розовые и красные пейзажи, заставляющие зрителя задуматься над тем, как мы привыкли воспринимать природу.

Задумываясь о красивых пейзажах, большинство людей, скорее всего, представляет себе простирающиеся зелёные поля и спокойные голубые озёра, однако потрясающие инфракрасные фотографии Зака ван Бильжона (Zak van Biljon) придают сюрреалистический взгляд тому, как мы обычно видим окружающий мир. В своей серии фотографий под названием "Модернизация природы" (Modernising Nature) он представляет яркие розовые и красные пейзажи, заставляющие зрителя задуматься над тем, как мы привыкли воспринимать природу. Талантливый фотограф родом из Кейптауна в настоящее время обосновался в Цюрихе, где снимает на камеру эпичные швейцарские горные пейзажи.