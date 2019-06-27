Красивые птицы в объективе фотографа из Японии (Фото) Кейсуке Ода (Keisuke Oda) — 30-летний фотограф-самоучка и орнитолог, проживающий в префектуре Тотиги, Япония. Он фокусируется главным образом на птицах и фотографии природы. Кейсуке исследует парки Японии, чтобы запечатлеть замечательные фотографии птиц.