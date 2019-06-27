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Невероятно реалистичные рисунки, которые можно принять за черно-белые снимки (Фото)
Многие считают, что для того, чтобы создать невероятный рисунок или написать картину, которая привлечет всеобщее внимание, нужно иметь какие-то специальные материалы и всевозможные инструменты для рисования. Но на самом деле это не так, и 22-летний бразильский художник из Сан-Паулу это доказывает своим творчеством. Габриэль Винисиус (Gabriel Vinicius) на своем примере показывает, что наделённому художественным талантом человеку для создания произведений искусства достаточно простой шариковой ручки. Он специализируется на реалистичных портретах, которые на расстоянии можно принять за чёрно-белые фотографии, изображая различные человеческие эмоции.
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