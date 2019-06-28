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Пятница, 28.06.2019
Атмосферные городские снимки талантливого фотографа из Германии (Фото)
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Атмосферные городские снимки талантливого фотографа из Германии (Фото)

Пьер Брауэр (Pierre Brauer) — талантливый фотограф-самоучка и городской исследователь, в настоящее время проживающий в Дюссельдорфе, Германия. Он фокусируется в основном на архитектуре, городской и уличной фотографии. На страницу Пьера в Instagram подписаны более 45 тыс. человек.
Фото: instagram
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Искусство, Снимки, Фотограф, Уличные снимки, Пьер Брауэр, Pierre Brauer.
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