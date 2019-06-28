Атмосферные городские снимки талантливого фотографа из Германии (Фото) Пьер Брауэр (Pierre Brauer) — талантливый фотограф-самоучка и городской исследователь, в настоящее время проживающий в Дюссельдорфе, Германия. Он фокусируется в основном на архитектуре, городской и уличной фотографии. На страницу Пьера в Instagram подписаны более 45 тыс. человек.