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Воскресенье, 30.06.2019
Трогательная предсвадебная фотосессия в приюте для животных (Фото)
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Трогательная предсвадебная фотосессия в приюте для животных (Фото)

K.Setani - фотограф домашних животных, специализирующаяся на кошках, из Сан-Паулу, Бразилия, которая вместе со своим возлюбленным не могла решить, какой делать предсвадебную фотосессию. Будучи оба стеснительными людьми, которые, к тому же, не любят позировать, они придумали превратить свою фотосессию в нечто полезное и со смыслом.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Бразилия, Свадьба, Фотосессия, Приют для животных, K.Setani.
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