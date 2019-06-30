Трогательная предсвадебная фотосессия в приюте для животных (Фото) K.Setani - фотограф домашних животных, специализирующаяся на кошках, из Сан-Паулу, Бразилия, которая вместе со своим возлюбленным не могла решить, какой делать предсвадебную фотосессию. Будучи оба стеснительными людьми, которые, к тому же, не любят позировать, они придумали превратить свою фотосессию в нечто полезное и со смыслом.