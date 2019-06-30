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Воскресенье, 30.06.2019
"Балерина и цветы": потрясающий фотопроект о сходстве двух изяществ (Фото)
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"Балерина и цветы": потрясающий фотопроект о сходстве двух изяществ (Фото)

Сравнение женщин с цветами – не новый мотив в европейской и азиатской культуре. Природа создаёт совершенные формы, которые вдохновляют деятелей искусства. В этой серии фотографий автор запечатлела момент, когда жест балерины так же изящен и прекрасен, как цветок. Чтобы изобразить необычайную красоту, живущую в таком подобии форм, для Юлии Артемьевой позировала Марина Мастыка. В серии выразительно подчеркнулось сходство между танцовщицей и цветками, лепестки которых напоминают воздушные платья балерины.
Фото: cameralabs.org
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