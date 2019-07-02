Подводные фотографии от фотографа журнала National Geographic (Фото) Томас Пескак (Thomas Peschak) — талантливый фотограф, аквалангист, биолог-консерватор и звезды Instagram, проживающий в Южной Африке. Он специализируется главным образом на мировом океане, островах и подводной фотографии. Томас наиболее известен как фотограф журнала National Geographic. У него более 1 100 000 подписчиков в Instagram.