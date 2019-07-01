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Удивительные пейзажные фотографии, захватывающие дух (Фото)
Хатидже Коркмаз (Hatice Korkmaz) родилась и выросла в живописном приморском городе Измир на востоке Турции. Яркие цвета окружали её с самого детства. Она изучала международные отношения в Ближневосточном техническом университете (METU) в Анкаре, где её окружали пастельные цвета. Поэтому, как она пишет на своём сайте, она всегда была окружена многообразием цвета. Люди удивляются, когда узнают, что она — сотрудница банка, работающая полный рабочий день, и одновременно владелица аккаунта в Instagram с более миллионом подписчиков. Словом, она и сама находит это забавным. Но Хатидже любит разрисовывать свою жизнь яркими красками и во время своих путешествий делает удивительные пейзажные фотографии, захватывающие дух.
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