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Вторник, 02.07.2019
Оригинальная вышивка: художница использует метал вместо ткани (Фото)
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Оригинальная вышивка: художница использует метал вместо ткани (Фото)

Литовская художница Северия Инчираускайте-Криауневичиене (Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė) считается одним из самых оригинальных художников молодого поколения и одним из самых известных на своей родине, работающих с текстилем. Она любит вышивать, но вместо ткани использует металл и другие твёрдые поверхности. Художница переносит узоры из журналов на алюминиевые крышки, сковороды, лейки и лопаты, превращая непривлекательные вещи в престижные предметы интерьера. В качестве канвы она даже использует двери и капот автомобиля, а также огромные бочки. Словом, она не ограничивает себя ни в чём.
Фото: bugaga.ru
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Художница, Искусство, Вышивка, Северия Инчираускайте-Криауневичиене, Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė.
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