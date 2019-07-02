Оригинальная вышивка: художница использует метал вместо ткани (Фото)

Литовская художница Северия Инчираускайте-Криауневичиене (Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė) считается одним из самых оригинальных художников молодого поколения и одним из самых известных на своей родине, работающих с текстилем. Она любит вышивать, но вместо ткани использует металл и другие твёрдые поверхности. Художница переносит узоры из журналов на алюминиевые крышки, сковороды, лейки и лопаты, превращая непривлекательные вещи в престижные предметы интерьера. В качестве канвы она даже использует двери и капот автомобиля, а также огромные бочки. Словом, она не ограничивает себя ни в чём.