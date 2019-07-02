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Прошлое, настоящее и будущее в одном изображении: полет фантазии художников (Фото)
Перед вами редкие (ну, или кто их знает?) фотографии животных, которые какой-либо особенностью своего тела напоминают людей. Ценность фотокарточек заключается в том, что мы, человеки, привыкли видеть некоторые физиологические черты лишь на себе подобных, а тут раз — и рыба с зубами прям как у среднестатистического двуногого! Ну а как же мускулатура кенгуру, которая так похожа на нашу родимую? Ну а собаки с почти человеческими чертами лица?? Все эти примеры здесь — перед вами!
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Искусство уличной фотографии: яркие работы Джоэла Мейеровица (Фото)