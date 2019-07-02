#Work2019: лучшие фотографии, присланные на фотоконкурс от AGORA Images (Фото) Ежегодные тематические фотоконкурсы, организованные AGORA Images, дают профессионалам и фотографам-любителям возможность делиться своими визуальными историями и видением окружающего мира. В этой коллекции вы увидите снимки, присланные на конкурс #Work2019, с помощью которых фотографы из разных уголков планеты постарались показать, что для них значит работа.