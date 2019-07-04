Талант и мастерство: удивительные поделки из дерева (Фото) Талантливые люди всегда будут поражать нас своим мастерством и безграничной фантазией, которую они воплощают в своих работах. Резчики по дереву создают удивительные произведения искусства, и сегодня мы покажем вам настоящие шедевры, вырезанные из цельного куска дерева.