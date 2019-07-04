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А что если бы известные супергерои были детьми: фантазии бразильского художника (Фото)

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А что если бы известные супергерои были детьми: фантазии бразильского художника (Фото)
10:27 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости культуры: У каждого художника — свои источники вдохновения: для кого-то это природа, для кого-то — классические картины, а для кого-то — персонажи комиксов.

У каждого художника — свои источники вдохновения: для кого-то это природа, для кого-то — классические картины, а для кого-то — персонажи комиксов, как для художника Лукаса Эдуардо Насименто (Lucas Eduardo Nascimento). Бразильский художник, также известный под псевдонимом Dragonarte среди своих многочисленных подписчиков в социальных сетях, любит фантазировать про супергероев. Мы уже показывали вам его иллюстрации, в которых он изобразил детей супергероев, а сегодня предлагаем вашему вниманию его коллекцию иллюстраций, на которых он представил, как бы выглядели и чем занимались известные супергерои, если бы сами были детьми.

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Комиксы, Супергерои, Искусство, Художник, Лукас Эдуардо Насименто, Lucas Eduardo Nascimento, Dragonarte.
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