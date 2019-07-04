Кулинарное искусство: оригинальные рисовые творения (Фото)

Врач и любительница кулинарного искусства из Бангкока (Таиланд), хорошо известная своим подписчикам в Instagram под псевдонимом Peaceful Pax, продолжает впечатлять своей фантазией и мастерством, создавая креативные онигири. Как и всё, что когда-то началось со случайности — в её случае это была просто попытка приготовить на обед нечто необычное — её искусство однажды стало набирать популярность в Интернете, продолжая привлекать всё большее количество поклонников. С тех пор она стала коллекционировать фотографии своих оригинальных творений и публиковать их в Instagram.