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Четверг, 04.07.2019
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Предполагаемая картина Боттичелли была продана в тысячу раз дороже оценочной стоимости

Предполагаемая картина Боттичелли была продана в тысячу раз дороже оценочной стоимости
21:11 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: www.pinterest.com

Новости культуры: Картина "Портрет молодого человека" была продана на аукционе Schuler в Цюрихе

Как сообщает "Медуза", картина была выставлена на торги как произведение неизвестного автора.

Оценочная стоимость полотна оценивалась в 5-7 тысяч швейцарских франков (один франк равен примерно одному доллару США). Борьбу за нее вели два покупателя, в итоге один из них приобрел ее за 7,4 миллиона франков.

Покупатель, который отдал за картину такую высокую цену, предполагал, что она может принадлежать кисти Сандро Боттичелли. Такого же мнения придерживаются многие арт-диллеры.

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Эксперты Швейцарского института изобразительных искусств отмечают, что полотно было написано в эпоху Возрождения. Но оно было так сильно изменено в ходе реставраций, что в нем почти ничего не осталось от оригинала.

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Аукцион, Торги, Продажа, Цюрих, Картина, Портрет молодого человека, Боттичелли.
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