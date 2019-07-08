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Понедельник, 08.07.2019
Кондитерское искусство: необычные торты, в которых вкус явно не главное (Фото)
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Кондитерское искусство: необычные торты, в которых вкус явно не главное (Фото)

Все эти произведения кондитерского искусства, вероятно, ждет печальная судьба — их так никто и не осмелиться попробовать, и торты просто пропадут. А всё из-за их внешнего вида. Топовые кондитеры по всему свету уже давно считают своим долгом не только создавать вкусные творения, но и те, чей вид заставит клиентов полюбить их задолго до появления первого кусочка во рту.
Фото: twizz.ru
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Торт, Искусство, Выпечка, Кондитер, Кондитерское искусство.
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