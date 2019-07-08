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Книголюбам посвящается: оригинальные книжные закладки (Фото)
Наверняка каждый книголюб сталкивался с тем, что терял то место, на котором остановился в прошлый раз, только лишь потому, что у него под рукой не оказалось закладки. Часто вместо книжных закладок мы используем то, что подвернется под руку, — обрывки каких-то листиков, уголки самой книги, собственные пальцы, в конце концов. Но если бы у вас была одна (или все!) из этих закладок, вы наверняка захотели бы продолжать чтение! Глядишь, наконец дочитали бы пятый том "Игры престолов"! Итак, предлагаем вам взглянуть на потрясающие креативные закладки для книг, от которых поднимается настроение. Еще один повод выключить наконец свой планшет и взять в руки старую добрую книгу!
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