Чудесные скульптуры из песка, которые поражают (Фото) Воспоминание из детства: ты сидишь на пляже и часами пытаешься вылепить замок из песка, полностью сосредоточившись на каждой детали. А потом какой-нибудь умник проходит и разрушает твое творение одним пинком. Или прибой смывает фундамент. Или ветер сносит башни замка. Но когда речь заходит о чудесных скульптурах из песка, вряд ли кто-то желает, чтобы они разрушились. Перед вами — коллекция песочных скульптур, которые способны удивить даже самого искушенного знатока в этом виде творчества. Представляете, как сложно было лепить из песка этих монстров, драконов и всемирно известные достопримечательности!