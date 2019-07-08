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Понедельник, 08.07.2019
Чудесные скульптуры из песка, которые поражают (Фото)
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Чудесные скульптуры из песка, которые поражают (Фото)

Воспоминание из детства: ты сидишь на пляже и часами пытаешься вылепить замок из песка, полностью сосредоточившись на каждой детали. А потом какой-нибудь умник проходит и разрушает твое творение одним пинком. Или прибой смывает фундамент. Или ветер сносит башни замка. Но когда речь заходит о чудесных скульптурах из песка, вряд ли кто-то желает, чтобы они разрушились. Перед вами — коллекция песочных скульптур, которые способны удивить даже самого искушенного знатока в этом виде творчества. Представляете, как сложно было лепить из песка этих монстров, драконов и всемирно известные достопримечательности!
Фото: bigpicture.ru
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Скульптура, Искусство, Песок, Скульптуры из песка.
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