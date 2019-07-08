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Понедельник, 08.07.2019
Сказочная Лапландия в фотографиях Сами Такараутие (Фото)
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Сказочная Лапландия в фотографиях Сами Такараутие (Фото)

Предлагаем вашему вниманию потрясающие природные пейзажи Сами Такараутие (Sami Takarautio), талантливого фотографа-самоучки и искателя приключений, который в настоящее время живёт в городе Эспо, Финляндия. Сами в основном концентрируется на фотографиях дикой природы и пейзажной фотографии, запечатлевая удивительных животных, свои путешествия и живописные виды.
mirvokrugnas.com
Фото: mirvokrugnas.com
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