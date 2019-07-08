Сказочная Лапландия в фотографиях Сами Такараутие (Фото) Предлагаем вашему вниманию потрясающие природные пейзажи Сами Такараутие (Sami Takarautio), талантливого фотографа-самоучки и искателя приключений, который в настоящее время живёт в городе Эспо, Финляндия. Сами в основном концентрируется на фотографиях дикой природы и пейзажной фотографии, запечатлевая удивительных животных, свои путешествия и живописные виды.