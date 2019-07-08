|
|
Сказочная Лапландия в фотографиях Сами Такараутие (Фото)
Предлагаем вашему вниманию потрясающие природные пейзажи Сами Такараутие (Sami Takarautio), талантливого фотографа-самоучки и искателя приключений, который в настоящее время живёт в городе Эспо, Финляндия. Сами в основном концентрируется на фотографиях дикой природы и пейзажной фотографии, запечатлевая удивительных животных, свои путешествия и живописные виды.
Еще чуть-чуть и они полностью завоюют мир
День рождение питомцев: классные идеи и вдохновение
Педикюр 2019: цветочные принты на ноготках (Фото)
Маникюр 2019: солнечные желтые ноготки для милых дам (Фото)
"Страна льдов" с высоты птичьего полета (Фото)
Чудесные скульптуры из песка, которые поражают (Фото)
Книголюбам посвящается: оригинальные книжные закладки (Фото)
Кондитерское искусство: необычные торты, в которых вкус явно не главное (Фото)
"Уникальные" автомобили, которые можно встретить на дорогах
Очень вовремя: эти хозяева котов явно знают, как уловить смешной момент
Единение с природой: уникальные места мира (Фото)
Вот непруха: этим людям точно не позавидуешь
Знаменитости, которые не отличаются финансовой щедростью
Логика как она есть: забавные примеры, с которыми точно не поспоришь
Ох, уж эта мода: модники, которые сломают вашу психику
Женская красота безгранична: стильные фото Андреа Варани
Кумиры ХХ века: автобиографии, которыми зачитается каждый
Главное успеть: уморительные картинки, сделанные в нужный момент
Прически 2019: модные укладки на короткие волосы (Фото)
Аргентина - Чили: лучшие моменты матча за третье место на Кубке Америки (Фото)
Педикюр 2019: нежные изображения цветов на ногтях (Фото)
Да что вы знаете о крутом отдыхе: смешные снимки на пляже
Маникюр 2019: модный градиентный нейл-арт омбре (Фото)
"Страна длинного белого облака": удивительные снимки природы Новой Зеландии (Фото)
Будущее модельного бизнеса: самые красивые дети мира (Фото)