Художник из Вашингтона создает произведения искусства, от которых дух захватывает (Фото)

Люди искусства любят использовать в своих работах неоднозначные и не очевидные материалы. Перед вами очередной тому пример: житель Вашингтона прославился своими скульптурами, изображающих животных, которые чаще всего созданы из простых, непримечательных палок, щепок, корней и других деревях. Да, Джеффро Уитто превращает коряги в произведения деревянного искусства. Но детализация творений Джеффро совершенно не намекает нам о их происхождении, наоборот — в их корягное прошлое сложно поверить. С помощью собственных рук и небольшого участия бензопилы мужчина творит магию.