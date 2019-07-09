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Волшебные фасады и автомобили на улицах Берлина на снимках Грегора Клара (Фото)
Грегор Клар (Gregor Klar) — талантливый фотограф-самоучка и городской исследователь, в настоящее время проживающий в Берлине, Германия. Он фокусируется в основном на уличной фотографии. Грегор снимает волшебные фасады и автомобили на улицах Берлина и Шарлоттенбурга.
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