Волшебные фасады и автомобили на улицах Берлина на снимках Грегора Клара (Фото)

Грегор Клар (Gregor Klar) — талантливый фотограф-самоучка и городской исследователь, в настоящее время проживающий в Берлине, Германия. Он фокусируется в основном на уличной фотографии. Грегор снимает волшебные фасады и автомобили на улицах Берлина и Шарлоттенбурга.