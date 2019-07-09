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Арты от художников: как будет выглядеть Ариэль в новом фильме (Фото)
Кажется, споры о новом фильме от компании Disney про русалочку ещё долго не утихнут в интернете. Если эта тема каким-то образом прошла мимо вас, кратко сообщаем, что на роль новой Ариэль утверждена 19-летняя темнокожая певица Хэлли Бэйли. Эта новость буквально разделила зрителей на 2 лагеря, кто-то воспринял её болезненно, а кто-то с одобрением. Мы уже писали статью с аргументами и доводами обеих сторон, рекомендуем ознакомиться. Несмотря на большее количество негодующих, непривычный образ русалочки многие пришёлся по душе. Не остались в стороне и художники: они включили фантазию и представили, как будет выглядеть новая Ариэль.
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