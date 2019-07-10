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Профессиональные фотограф открывает главный секрет идеальных снимков (Фото)

Смотрите фото (5)
Профессиональные фотограф открывает главный секрет идеальных снимков (Фото)
23:30 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото:bigpicture.ru

Новости культуры: Когда дело доходит до фотографии, самое главное — это терпение.

  • 1

    Профессиональные фотографы часто настолько натренированны, что их снимки выглядят так, будто сделаны за минуту и без особых усилий. Но тот, кто хоть немного разбирается в фотографии, знает, сколько времени, подготовки, навыков, удачи и терпения бывает нужно для одного снимка.

    Голландский фотограф Альберт Дрос, чьи работы публиковались в Time, National Geographic и The Huffington Post, известен своими невероятными пейзажными фотографиями. Недавно он решил поделиться секретом, который использовал при съемке своих лучших фото.

  • 2

    Альберт Дрос уверен, что, когда дело доходит до фотографии, самое главное — это терпение. Для некоторых его впечатляющих снимков, например фотографии поля с тюльпанами, потребовались годы ожидания. Говоря точнее, фотограф ждал идеального сочетания восхода солнца и тумана над тюльпанами три года. И хотя изображение вышло не совсем таким, каким его представлял автор, оно действительно заслуживает внимания.

     

  • 3

     Идеальный закат

    Только одну неделю в году солнце садится прямо в середине этой амстердамской арки канала. После двух лет и пяти попыток Альберт Дрос наконец-то получил то, к чему стремился.

  • 4

     Ветряные мельницы в тумане

    Альберт Дрос долгое время мечтал сфотографировать исторические мельницы Зансе-Сханс. Но правильные погодные условия даже не думали приходить на помощь фотографу. Ему пришлось сильно постараться, чтобы поймать удачный кадр.

  • 5

    Млечный путь с небольшими дополнениями

    «Я провел много ночей, вставая в три часа утра, чтобы снять фото типа этого. Иногда вам нужно немного удачи. В Нидерландах сложно заниматься ночной фотосъемкой, потому что свет сильно загрязнен и при нашей погоде не бывает чистых облаков. Мне потребовалось десять попыток, чтобы получить этот снимок».

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Фото, Снимки, Фотограв, Эстетика, Альберт Дрос, Идеальные снимки.
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