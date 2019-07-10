Профессиональные фотограф открывает главный секрет идеальных снимков (Фото)

Профессиональные фотографы часто настолько натренированны, что их снимки выглядят так, будто сделаны за минуту и без особых усилий. Но тот, кто хоть немного разбирается в фотографии, знает, сколько времени, подготовки, навыков, удачи и терпения бывает нужно для одного снимка.
Голландский фотограф Альберт Дрос, чьи работы публиковались в Time, National Geographic и The Huffington Post, известен своими невероятными пейзажными фотографиями. Недавно он решил поделиться секретом, который использовал при съемке своих лучших фото.
Альберт Дрос уверен, что, когда дело доходит до фотографии, самое главное — это терпение. Для некоторых его впечатляющих снимков, например фотографии поля с тюльпанами, потребовались годы ожидания. Говоря точнее, фотограф ждал идеального сочетания восхода солнца и тумана над тюльпанами три года. И хотя изображение вышло не совсем таким, каким его представлял автор, оно действительно заслуживает внимания.
Идеальный закат
Только одну неделю в году солнце садится прямо в середине этой амстердамской арки канала. После двух лет и пяти попыток Альберт Дрос наконец-то получил то, к чему стремился.
Ветряные мельницы в тумане
Альберт Дрос долгое время мечтал сфотографировать исторические мельницы Зансе-Сханс. Но правильные погодные условия даже не думали приходить на помощь фотографу. Ему пришлось сильно постараться, чтобы поймать удачный кадр.
Млечный путь с небольшими дополнениями
«Я провел много ночей, вставая в три часа утра, чтобы снять фото типа этого. Иногда вам нужно немного удачи. В Нидерландах сложно заниматься ночной фотосъемкой, потому что свет сильно загрязнен и при нашей погоде не бывает чистых облаков. Мне потребовалось десять попыток, чтобы получить этот снимок».