Профессиональные фотограф открывает главный секрет идеальных снимков (Фото)

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Профессиональные фотографы часто настолько натренированны, что их снимки выглядят так, будто сделаны за минуту и без особых усилий. Но тот, кто хоть немного разбирается в фотографии, знает, сколько времени, подготовки, навыков, удачи и терпения бывает нужно для одного снимка.

Голландский фотограф Альберт Дрос, чьи работы публиковались в Time, National Geographic и The Huffington Post, известен своими невероятными пейзажными фотографиями. Недавно он решил поделиться секретом, который использовал при съемке своих лучших фото.