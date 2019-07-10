The Great Gatsby Ballet: популярный украинский балет выступит в Киеве

Новости культуры: 2 ноября в Киеве покажут единственный в 2019 году балет The Great Gatsby.

Проект уже побывал в 30 городах Европы, его посмотрели 70 тысяч зрителей, а в столице Украины постановка отметит 5-летний юбилей.

Балет стартовал в Киеве 28 октября 2014 года, с тех пор его увидели в Берлине, Франкфурте, Каннах, Париже, Женеве, Вене.

The Great Gatsby Ballet - это одноименная постановка романа американского писателя Фрэнсиса Фицджеральда, рассказанная в танце. "Великий Гэтсби" - это история о любви и мечте, предательстве и смерти. О том, как бедный парень стал миллионером ради прекрасной девушки, пленившей его сердце, и "дорогой ценой заплатил за слишком долгую верность единственной мечте".

"Сам по себе роман эмоционально колоритный. Здесь очень много ярких красок: любовь, разочарование, стремление к мечте, смерть. Это все показывается с помощью пластики и подпитывается с помощью музыки", - поделился исполнитель главной роли Денис Матвиенко.

Мини-тур в честь 5-летия балета начнется в Германии, а после концерта в Киеве труппа отправится с балетом в Днепр (4 ноября) и впервые выступит в Тель-Авиве.