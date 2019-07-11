Рисунки на теле: крутые татуировки на ладонях (Фото) Если у вас на теле не осталось живого места без татуировки, руку помощи в выборе места для нового рисунка вам протянет ваша же ладонь. Устроить у себя в руках зоопарк с пчелами, змеями, бабочками и пауками? Да легко! Уместить целый мир на ладошке? Не проблема! Открыть третий глаз? Без вопросов! Единственная проблема, с которой может столкнуться обладатель татуировки на ладони — все встречные-поперечные тут же станут дружелюбнее и захотят пожать вам руку или попросят дать пять. Но это уже приятные последствия!