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Четверг, 11.07.2019
Рисунки на теле: крутые татуировки на ладонях (Фото)
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Рисунки на теле: крутые татуировки на ладонях (Фото)

Если у вас на теле не осталось живого места без татуировки, руку помощи в выборе места для нового рисунка вам протянет ваша же ладонь. Устроить у себя в руках зоопарк с пчелами, змеями, бабочками и пауками? Да легко! Уместить целый мир на ладошке? Не проблема! Открыть третий глаз? Без вопросов! Единственная проблема, с которой может столкнуться обладатель татуировки на ладони — все встречные-поперечные тут же станут дружелюбнее и захотят пожать вам руку или попросят дать пять. Но это уже приятные последствия!
Фото: twizz.ru
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Татуировка, Тату, Искусство, татуировки на ладони.
21:47 Сегодня Телеграф
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