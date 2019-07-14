Захватывающие кадры заброшенных заводов, замков, церквей и домов (Фото) Валери Лерой (Valerie Leroy) — талантливый фотограф-самоучка и городской исследователь из Бельгии. Она сосредотачивается главным образом на промышленной и заброшенной фотографии. Валери путешествует по всей Бельгии, чтобы запечатлеть захватывающие кадры заброшенных заводов, замков, церквей и домов.