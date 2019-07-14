Красиво и вкусно: сладкий мир итальянского кондитера (Фото) Маттео Стуччи - итальянский кондитер и мастер оригинальной подачи десерта. Он полагает, что важен не только вкус еды, но и эстетика. А на фоне своих сладких шедевров он разыгрывает всевозможные сюжеты, в чем ему помогают его богатое воображение и маленькие фигурки.