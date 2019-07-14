На высоте птичьего полета: удивительные снимки с помощью дрона (Фото) В погоне за удачным и оригинальным ракурсом фотографы готовы в узел свернуться, но вот в чем беда - в большинстве своём все фотоохотники ограничены высотой человеческого роста. А чтобы снять что-то с непривычной стороны, нужно подняться на новый уровень - и тут на помощь приземленным людям приходят дроны. Румынский фотограф Ови Д. Поп вооружился одной из таких летающих камер и показал людям, какие виды открывались до этого только птицам и пилотам самолетов!