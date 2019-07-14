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Воскресенье, 14.07.2019
На высоте птичьего полета: удивительные снимки с помощью дрона (Фото)
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На высоте птичьего полета: удивительные снимки с помощью дрона (Фото)

В погоне за удачным и оригинальным ракурсом фотографы готовы в узел свернуться, но вот в чем беда - в большинстве своём все фотоохотники ограничены высотой человеческого роста. А чтобы снять что-то с непривычной стороны, нужно подняться на новый уровень - и тут на помощь приземленным людям приходят дроны. Румынский фотограф Ови Д. Поп вооружился одной из таких летающих камер и показал людям, какие виды открывались до этого только птицам и пилотам самолетов!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Природа, Пейзаж, Высота, Ови Д. Поп.
21:27 Сегодня Телеграф
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