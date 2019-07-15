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Понедельник, 15.07.2019
Милые фотографии с очаровательными мышками, которые покорят любое сердечко (Фото)
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Милые фотографии с очаровательными мышками, которые покорят любое сердечко (Фото)

Британский фотограф-самоучка Дин Мейсон начал свою карьеру на гоночных трассах, снимая любимых мотоциклистов. Ещё одной его страстью была дикая природа. Он гулял по сельской местности и ловил удивительные кадры с оленями, барсуками и прочими животными. Дин до сих пор гоняется за различным зверьём, а они в свою очередь талантливо ему позируют. Теперь природа стала его основной специализацией, в которой он достиг определённых успехов. Наглядное тому доказательство — серия работ с очаровательными мышами, которые покорят любое сердечко. Вы только взгляните на них!
twizz.ru
Фото:twizz.ru
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Фотографии, Снимок, Творчество, Природа, Мыши, Вдохновение, Работы, Эстетика.
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