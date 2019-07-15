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Понедельник, 15.07.2019
Забавные иллюстрации кошек с завораживающими глазами от Ким Хаскинс (Фото)
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Забавные иллюстрации кошек с завораживающими глазами от Ким Хаскинс (Фото)

Мы почти все любим кошек и всё, что с ними связано! Поэтому решили обратить ваше внимание на Ким Хаскинс (Kim Haskins), художницу и иллюстратора из Бедфорда, Великобритания. Она рисует забавные иллюстрации кошек с завораживающими глазами. Хотя, как пишет сама Ким на своём сайте, картинки с кошками появились случайно: на самом деле она начала рисовать странно выглядящих птиц. Её стиль рисования с годами развивался, и спустя время она стала рисовать различных животных, постепенно сосредоточившись на кошках. И они у неё получаются очень необычными и милыми. Взгляните!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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