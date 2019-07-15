Забавные иллюстрации кошек с завораживающими глазами от Ким Хаскинс (Фото) Мы почти все любим кошек и всё, что с ними связано! Поэтому решили обратить ваше внимание на Ким Хаскинс (Kim Haskins), художницу и иллюстратора из Бедфорда, Великобритания. Она рисует забавные иллюстрации кошек с завораживающими глазами. Хотя, как пишет сама Ким на своём сайте, картинки с кошками появились случайно: на самом деле она начала рисовать странно выглядящих птиц. Её стиль рисования с годами развивался, и спустя время она стала рисовать различных животных, постепенно сосредоточившись на кошках. И они у неё получаются очень необычными и милыми. Взгляните!