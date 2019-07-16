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Вторник, 16.07.2019
Удивительные фотоманипуляции Кристиана Джиротто (Фото)
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Удивительные фотоманипуляции Кристиана Джиротто (Фото)

Кристиан Джиротто (Cristian Girotto) — итальянский цифровой художник, который родился в 1979 году, начинал свою карьеру в качестве графического дизайнера в Турине, а в 2007 году переехал в Париж и сконцентрировался на работе с помощью "Фотошопа", ретушируя фотографии для рекламной индустрии. В 2012 году он решил обучиться работе с 3D-программами и к его навыкам прибавились новые, благодаря чему он получил возможность работать более независимо, став целостной творческой фигурой. Постоянные читатели Бугаги знакомы с итальянским цифровым художником по серии иллюстраций под названием "Социальные животные", высмеивающей любителей селфи. Сегодня мы покажем вам его новые цифровые иллюстрации и фотоманипуляции.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Снимок, Творчество, Фотоманипуляция, Кристиан Джиротто.
12:57 Сегодня Телеграф
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