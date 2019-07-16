"Живые городские зарисовки": рисунки, шутливо смешанные с реальностью (Фото) Куда бы ни отправлялся итальянский художник Пьетро Катауделла (Pietro Cataudella), он повсюду берет с собой блокнот. Но его рисунки не просто изображают места, которые он посещает, — они становятся частью пейзажа или ландшафта. Его продолжающийся проект под названием "Живые городские зарисовки" (City Live Sketch) состоит из преимущественно архитектурных трехмерных рисунков, которые, кажется, врываются в реальность со страниц блокнота, изображая знаменитые достопримечательности, полуреальные, полурисованные. А недавно художник поднял свою фантазию еще на один уровень вверх, и теперь его рисунки игриво объединяют сооружения и повседневные предметы с неожиданными персонажами и мультяшными мирами.