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"Живые городские зарисовки": рисунки, шутливо смешанные с реальностью (Фото)
Куда бы ни отправлялся итальянский художник Пьетро Катауделла (Pietro Cataudella), он повсюду берет с собой блокнот. Но его рисунки не просто изображают места, которые он посещает, — они становятся частью пейзажа или ландшафта. Его продолжающийся проект под названием "Живые городские зарисовки" (City Live Sketch) состоит из преимущественно архитектурных трехмерных рисунков, которые, кажется, врываются в реальность со страниц блокнота, изображая знаменитые достопримечательности, полуреальные, полурисованные. А недавно художник поднял свою фантазию еще на один уровень вверх, и теперь его рисунки игриво объединяют сооружения и повседневные предметы с неожиданными персонажами и мультяшными мирами.
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