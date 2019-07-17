"Вандализм или искусство?": крутой стрит-арт в разных уголках мира (Фото)

Стрит-арт художники продолжают украшать серые стены зданий и бесцветные городские улицы красочными и необычными рисунками, приглашая прохожих задуматься о насущных проблемах, обратить внимание на важную информацию. насладиться их творчеством или просто улыбнуться. Предлагаем вам взглянуть на несколько классных работ разных художников, которые можно увидеть в самых разных уголках мира.