Искусство бумагокручения: сказочные роботы турецкой художницы (Фото)

Турецкая художница Сена Руна (Sena Runa) ушла с основной работы специалиста по управлению персоналом и решила «с головой» уйти в искусство, которое действительно вдохновляет ее — квиллинг. Долгое время девушка искала свою стезю, экспериментировала и пробовала различные виды искусства, включая оригами, но всегда оставалось ощущение, что это не подходящее для неё хобби. Наконец, художница узнала про квиллинг — искусство бумагокручения, в результате которого получаются прекрасные, красочные и вдохновляющие работы. Источником вдохновения служит весь мир, любая вещь, на которую Сена обратила свое внимание. Даже чашечка выпитого с утра кофе может преобразиться в произведение искусства, сделанное из простой цветной бумаги. Скрученные в причудливые узоры кусочки цветной бумаги выглядят по-настоящему сказочно.