Скачать
Среда, 17.07.2019
Искусство бумагокручения: сказочные роботы турецкой художницы (Фото)
1 / 17

Искусство бумагокручения: сказочные роботы турецкой художницы (Фото)

Турецкая художница Сена Руна (Sena Runa) ушла с основной работы специалиста по управлению персоналом и решила «с головой» уйти в искусство, которое действительно вдохновляет ее — квиллинг. Долгое время девушка искала свою стезю, экспериментировала и пробовала различные виды искусства, включая оригами, но всегда оставалось ощущение, что это не подходящее для неё хобби. Наконец, художница узнала про квиллинг — искусство бумагокручения, в результате которого получаются прекрасные, красочные и вдохновляющие работы. Источником вдохновения служит весь мир, любая вещь, на которую Сена обратила свое внимание. Даже чашечка выпитого с утра кофе может преобразиться в произведение искусства, сделанное из простой цветной бумаги. Скрученные в причудливые узоры кусочки цветной бумаги выглядят по-настоящему сказочно.
Фото: samodelkinoblog.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Искусство.
14:19 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь