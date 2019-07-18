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Четверг, 18.07.2019
"Drone Awards 2019": победители конкурса снимков с дрона (Фото)
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"Drone Awards 2019": победители конкурса снимков с дрона (Фото)

Основная задача фотографа — показать всем привычное и может быть даже наскучившее в новом и классном свете, чтобы даже у закоренелых скептиков изо рта вырвалось нечаянное «Вау». Лучше всего с тем, чтобы перевернуть всё стандартное с ног на голову справляются дроны, которые любезно предоставляют пешеходам возможность взглянуть на мир с высоты птичьего полёта. А уж лучшие работы с конкурса "Drone Awards" завораживают как никто!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Конкурс, Снимок, Дрон, Drone Awards, Drone Awards 2019.
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