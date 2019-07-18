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"Drone Awards 2019": победители конкурса снимков с дрона (Фото)
Основная задача фотографа — показать всем привычное и может быть даже наскучившее в новом и классном свете, чтобы даже у закоренелых скептиков изо рта вырвалось нечаянное «Вау». Лучше всего с тем, чтобы перевернуть всё стандартное с ног на голову справляются дроны, которые любезно предоставляют пешеходам возможность взглянуть на мир с высоты птичьего полёта. А уж лучшие работы с конкурса "Drone Awards" завораживают как никто!
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