Величественные горы на снимках фотографа из Лондона (Фото) Филиппа Гоу (Phillip Gow) — талантливый фотограф, видеоредактор и графический дизайнер, в настоящее время проживающий в Лондоне, Великобритания. Филипп фокусируется в основном на природе, горах и пейзажной фотографии.