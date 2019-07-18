Audubon Photography Awards 2019: самые красивые снимки из мира пернатых (Фото) Национальное Одюбоновское общество (National Audubon Society) — американская некоммерческая экологическая организация, занимающаяся вопросами охраны природы. Она способствует защите птиц и мест их обитания по всей территории Америки с помощью науки, просвещения, активной публичной защиты и охраны на местах. Каждый год Общество проводит конкурс фотографий, посвященный пернатым, с призами до 5000 долларов и организацией летнего лагеря для юных победителей. Предлагаем вам взглянуть на работы победителей конкурса 2019 Audubon Photography Awards.