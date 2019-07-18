Невероятные снимки дикой природы фотографа из Германии (Фото) Флориан Шульц (Florian Schulz) — талантливый фотограф дикой природы и кинематографист, проживает в городе Вильгельмсдорф, Баден-Вюртемберг, Германия. Он изучал биологию в университете Гейдельберга. Снимки фотографа были опубликованы в таких изданиях, как National Geographic, BBC Wildlife, GEO и других. Его фотографии получили множество призов и наград.