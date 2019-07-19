Впечатляющие трэвел-снимки страны восходящего солнца (Фото)

Хироки Фурукава (Hiroki Furukawa) — фотограф-самоучка и путешественник из японского города Кумамото, о. Кюсю, который делает впечатляющие трэвел-фотографии, фокусируясь на пейзажах и природной красоте своей страны.