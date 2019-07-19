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Пятница, 19.07.2019
Когда руки растут из правильного места: рисунки японских школьников на досках (Фото)
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Когда руки растут из правильного места: рисунки японских школьников на досках (Фото)

Японские школьники, по-видимому, обожают классные доски, однако не потому, что решают там задачи, — на них они рисуют во время перемен. На волне популярности этого необычного увлечения компания по производству школьных досок Nichigaku устроила конкурс на создание лучшего рисунка. В мероприятии приняли участие 249 учеников из разных школ, которые общими усилиями представили 50 работ. Стоит отметить, что темы рисунков были выбраны самые разнообразные: от изображений горы Фудзи до фантастических пейзажей. Победители конкурса получили денежный приз в размере 100 000 иен (примерно 812 долларов).
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Картина, Творчество, Изображение, Рисунок, Школьная доска.
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