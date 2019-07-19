Креативные городские пейзажи талантливого фотографа из Греции (Фото) Грегори Комнинеллис (Gregory Komninellis) — талантливый фотограф-самоучка и авантюрист из Афин, Греция. Он специализируется главным образом на путешествиях и уличной фотографии. Грегори снимает креативные городские пейзажи, архитектуру и уличные снимки. У него более 28,9 тыс. подписчиков в Instagram.