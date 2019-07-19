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Пятница, 19.07.2019
Впечатляющие скульптуры животных, вырезанные из массивных стволов деревьев (Фото)
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Впечатляющие скульптуры животных, вырезанные из массивных стволов деревьев (Фото)

Скульптор Джерард Мас (Gerard Mas) из Барселоны создает впечатляющие скульптуры животных, вырезанные из массивных стволов деревьев. Толстые куски дерева аккуратно вытачиваются, постепенно превращаясь в реалистичных кошек, собак и других животных, а для придания им еще большей реалистичности скульптор прожигает поверхность дерева для достижения насыщенного, обугленного черного цвета. После завершения работы животные так и стоят на оставшейся нетронутой части стволов деревьев, служа данью уважения верным спутниками, которые всегда находятся рядом с нами в лучшие и худшие времена.
Фото: pitomci.temadnya.com
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Искусство, Скульптуры, Скульптуры животных, Джерард Мас, Gerard Mas.
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