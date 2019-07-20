Путешествия, природа и пейзажные снимки авантюриста из США (Фото) Дастин Лефевр (Dustin LeFevre) — талантливый фотограф и авантюрист из Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. Он фокусируется в основном на путешествиях, природе и пейзажной фотографии. У Дастина более 124 000 подписчиков в Instagram.