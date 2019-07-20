Железный человек, Капитан Америка, Танос, Локи и другие во вселенной мультиков (Фото)

Художник-карикатурист-юморист-на-все-руки-мастерист по имени Си Динг родился и вырос в Шанхае, но в итоге очутился в Австрии, да так и остался там жить. Так же и Железный человек, Капитан Америка, Танос и Локи родились в мире кино Марвел, но потом благодаря стараниям художника переехали во вселенную мультиков. И из-за мастерства Си выглядят они так, как будто тут и родились!