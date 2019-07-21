Крошечное сокровище: миниатюрные рисунки от Julia Las (Фото) 31-летняя украинская фриланс-художница по имени Юлия (Julia Las) начала рисовать акварельные миниатюры около трех лет назад, когда весь день работала в офисе, и на создание рисунков большего размера ей не хватало времени. Творческий процесс, при котором на очень ограниченном пространстве нужно изобразить детализованный рисунок, увлек художницу, и миниатюры стали ее страстью. Все ее рисунки не превышают в длину 3 сантиметра, и каждое новое творение является настоящим вызовом для художницы. По ее словам, во время рисования она чувствует себя ювелиром, занимающимся огранкой бриллианта, не имея права на ошибку.